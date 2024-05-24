Швеция — Чехия. Риск — дело благородное, но не в шаге от финала

По этой причине команды сконцентрируют усилия на обороне и будут выжидать возможность для контратак.

25 мая состоится матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2024 Швеция — Чехия. Начало игры — в 15:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.18. Шансы чехов оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — Чехия 25 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Швеция — Чехия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.80.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Чехия (25.05.2024)

Совсем скоро мы узнаем победителя чемпионата мира по хоккею. 25 мая состоятся матчи 1/2 финала. В одном из них Швеция на «О2-Арене» будет играть с командой-хозяйкой турнира Чехией. Начало встречи – в 15:20 мск.

«Тре Крунур» открыли формулу успеха на ЧМ-2024. Они по-прежнему непобедимы. Команда уверенно и безошибочно прошла групповой этап, завершив его на первом месте с максимальным количеством очков – 21. У шведов очень сильный состав, состоящий из известных хоккеистов НХЛ.

Основным голкипером был выбран Филип Густавссон, но также его сменял несколько раз Самуэль Эрссон. Благодаря стараниям вратарей и надёжных защитников сборная Швеции на групповом этапе пропустила всего лишь девять шайб – лучший результат. Кроме того, «Тре Крунур» продемонстрировали высокие атакующие навыки, забросив 35 шайб в семи встречах.

В четвертьфинале шведы сыграли с финнами. Скандинавское дерби всегда получается очень тяжёлым и равным, даже несмотря на идеальную игру Швеции по ходу группового этапа и очень слабые выступления «львов». Так и получилось. В основное время команды сыграли вничью 1:1, но в овертайме Финляндия ошиблась и получила удаление. Этим воспользовался Йоэль Эрикссон Эк, реализовавший большинство и добывший победу команде.

Чехия вызывает только восхищение. Несмотря на очень плохие результаты во время Евротура, хозяйка ЧМ-2024 показывает невероятный хоккей. Подопечные Радима Рулика заняли третье место в группе А, опередив Финляндию на шесть очков и отстав от Канады с первой строчки на три очка.

Чехи не потерпели ни одного поражения в основное время. Они уступили по буллитам Швейцарии (1:2 Б) и в овертайме Канаде (3:4 ОТ). Подопечные Радима Рулика и так были на высоте, а недавно к ним присоединились Давид Пастрняк и Павел Заха. Эти двое привнесли неоценимый вклад в атаку.

Именно Заха стал главным героем матча четвертьфинала чемпионата мира с США. Американцы считались фаворитами, ведь они привезли невероятно мощный состав. «Ледяные янки» нанесли 36 бросков в створ, но Лукаш Достал был непоколебим и отразил каждый из них. Гудро, Болди и Ткачук оказались бессильны.

Во втором периоде Павел Заха воспользовался численным преимуществом и после передач Романа Червенка и Давида Шпачека забросил единственную шайбу, которая, соответственно, и стала победной – 1:0. Поэтому недооценивать чехов, да ещё и при домашних трибунах, не следует даже такой мощной команде, как Швеция.

В 2024 году «Тре Крунур» и чехи провели два очных матчах. Оба выиграли шведы – 4:1 и 2:0. Чего точно не следует ожидать от этой встречи, так это большого количества голов. Мало того, что команды постоянно сосредоточены в защите, так ещё на них будет оказано давление за результат. Проигрывать в шаге от выхода в финал не хочет никто. Это очень обидно. Предлагаем ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Швеция — Чехия 25 мая 2024 года

«Тре Крунур» победили в четвертьфинале финнов (2:1 ОТ), а чехи выиграли с минимальным счётом у США (1:0). Эти команды знают толк в защите и не собираются оголять тылы, рискуя пропустить гол, который может стать роковым. В этой встрече и правда победу может принести всего одна заброшенная шайба. Поэтому шведы и чехи будут осторожны, а наш прогноз — на тотал меньше 4.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.