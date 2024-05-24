«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.98.

В последних трёх встречах в чемпионате России «Крылья Советов» уступили «Оренбургу» (1:2), «Ахмату» (0:2) и «Динамо» (1:4). Подопечные Игоря Осинькина спустились на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Главная причина пассивности и поражений кроется в ухудшении мотивации. Самарцы избавили себя как от борьбы за выживание, так и от битвы за медали. Поэтому, закрепившись в середине таблицы, они позволили себе играть с некоторой расслабленностью.

Во встрече с «Динамо» невнятнее прочих выступил капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. 27-летний футболист сыграл безэмоционально и отрешённо. Позднее он попросил прощения у самарских болельщиков и пообещал, что в матче с «Пари НН» на поле не будет равнодушных. Солдатенков заверил, что команда отдаст все силы и будет биться до конца, чтобы добыть нужный результат и порадовать поклонников. Он подчеркнул, что после поражения в игре с «Динамо» состоялся серьёзный разговор.

А вот к настрою «Пари НН» есть вопросы, несмотря на то что стимула тут гораздо больше. Клуб спустился на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Балтики» составляет три очка. Нижегородцы спустятся в зону вылета, если уступят «Крыльям Советов», а калининградцы победят «Локомотив».

«Пари НН» кровь из носу нужна победа, но ситуация напоминает отчаяние. Команда не выиграла ни одного из девяти последних матчей в чемпионате России. Ничья только одна — со «Спартаком» (0:0). Да и там зацепились далеко не без удачи. В последних двух матчах под руководством Саши Илича оборона напоминает решето — 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. Нижегородцы установили антирекорд РПЛ. Ранее ни одна команда не пропускала шесть или более голов в двух встречах подряд.

На руководство посыпалась критика за назначение тренера, который плохо знаком с чемпионатом России. Иличу необходимо время на адаптацию, а его нет. После игры с ЦСКА сербский тренер ещё и не явился на обязательную пресс-конференцию, чем только усугубил и без того малоприятное положение.

Эмоциональная составляющая и атмосфера в раздевалке у «Пари НН» достигли максимально возможной отрицательной отметки. Команда со страхом и непониманием смотрит в будущее. Поставить на её поражение можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.