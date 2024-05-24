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Букмекеры оценили шансы «Спартака» закрыть сезон РПЛ третьей победой подряд

Букмекеры оценили шансы «Спартака» закрыть сезон РПЛ третьей победой подряд
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25 мая в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак». Начало встречи намечено на 16:30 мск.

«Спартак» в двух предыдущих турах РПЛ обыграл «Краснодар» (1:0) и «Рубин» (3:1). Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, «Оренбург» идёт на 12-й строчке.

Поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.18. Это примерно 46% вероятности. Успех «Спартака» оценён в 3.20 (31%). Ставки на ничью принимаются за 4.10 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют футболисты «Оренбурга», сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

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