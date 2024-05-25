«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 3.10.

Мотивации у оренбуржцев на игру со «Спартаком» предостаточно. В случае поражения они рискуют спуститься в зону стыков. Отрыв от идущих следом «Факела» и «Пари НН» составляет всего одно очко.

Назначение исполняющим обязанности тренера Владимира Слишковича кардинально изменило «Спартак». Команда приняла авторитет боснийского специалиста, нашла в нём духовного лидера, которого легко понять. Красно-белым стало легко и приятно играть в футбол.

В последних шести турах в чемпионате России красно-белые потеряли очки только во встречах с ЦСКА (0:0) и «Пари НН» (0:0). Они победили «Ростов» (5:1), «Локомотив» (3:2), «Краснодар» (1:0) и «Рубин» (3:1). А это уже пятая строчка в РПЛ! Действительно не удалась «Спартаку» встреча с «Пари НН».

Уже известно, что в следующем сезоне командой будет руководить Деян Станкович. Основная задача боснийца на оставшуюся часть сезона — подготовить красно-белых к назначению легендарного серба. Болельщики ждут от команды побед всегда. П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Четыре из шести последних очных встреч закончились так.

Владимир Слишкович очень грамотно управляет командой. У него отлично получается подбирать оптимальные сочетания и правильные слова для мотивации футболистов. Из встречи с «Пари НН» боснийский специалист выводы сделал. Больше подобного качества игры он не допустит.

Слишкович останется в тренерском штабе красно-белых и после назначения Станковича. Следовательно, ответственность с него не спадает. Босниец не меньше прочих заинтересован в том, чтобы завершить сезон на хорошей ноте и ещё раз порадовать поклонников. Это тоже немаловажная часть подготовки к следующему розыгрышу РПЛ.