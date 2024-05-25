«Факел» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.97.

В последних шести матчах в чемпионате России грозненцы забили 12 мячей. Шесть из них записал на свой счёт Мохамед Конате. Также он отдал один голевой пас. Прибавил не только Конате, но и другие ведущие футболисты «Ахмата». За этот период времени потеряны очки только в минувшем туре с «Зенитом» (1:5). Победили ряд сильных клубов — ЦСКА (2:1), «Краснодар» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

Все три упомянутые победы грозненцы одержали на выезде. Они поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Матч с «Факелом» не имеет для гостей турнирной важности. Отрыв от «Факела» составляет целых шесть очков.

Тем не менее Магомед Адиев пообещал настроить подопечных на игру как полагается. Тренер отметил, что во встрече с «Зенитом» была недоработка с его стороны, грозненцам не хватило эмоций. Он подчеркнул, что команда задолжала болельщикам и не имеет права находиться в таком состоянии.

Поставить на то, что сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Во всех шести последних очных встречах были голы с обеих сторон. «Огнеопасные» стали демонстрировать гораздо более раскованный атакующий футбол после того, как их возглавил Игорь Черевченко. Сине-белые стали создавать значительно больше опасных моментов. Нужно продолжать в том же духе. Главное — усердие, а голы и результаты придут.

В предстоящем матче воронежцы выступят с особым рвением. Они располагаются на 13-й строчке. Над «огнеопасными» нависла угроза не только стыков, но и прямого вылета. У «Пари НН» и «Балтики» есть теоретические шансы их опередить.