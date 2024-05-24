ЦСКА — «Урал». Гончаренко обезопасит екатеринбуржцев

В матче первого круга «шмелям» удалось обыграть армейцев. Почему бы не повторить успех в такой важный момент?

25 мая состоится матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.07. Успех екатеринбуржцев оценивается в 3.44. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Урал» 25 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра ЦСКА — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (25.05.2024)

Подходит к окончанию очередной сезон чемпионата России. Встреча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» начнётся 25 мая на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

ЦСКА в последнем туре решает довольно локальную задачу, если так можно назвать цель удержать шестую строчку в турнирной таблице. Догнать «Спартак» невозможно, а «Ростов» играет на выезде с предельно мотивированным «Зенитом». У красно-синих 45 очков, а подопечные Валерия Карпина отстают на два очка.

Объективно говоря, армейцы провели сезон нестабильно. В целом нет особых претензий только к линии атаки, поскольку команда забила 54 мяча, и это лучший результат в РПЛ. Даже у хорошо играющего в нападении «Динамо» на один гол меньше — 53. Конечно, шесть забитых мячей в минувшем туре в ворота «Пари НН» (6:2) помогли ЦСКА совершить рывок.

Наибольший вклад в успех красно-синих внесли Фёдор Чалов и Антон Заболотный, которые на двоих забили 21 мяч. Их усилия вполне могли бы привести ЦСКА в гонку за титулом РПЛ, но слабая игра в обороне перечеркнула все старания форвардов. ЦСКА пропустил 40 голов. 38-летний Игорь Акинфеев уже не так надёжен, однако руководство клуба планирует предложить ветерану новый контракт.

Есть претензии и к главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову. Источники сообщают, что его может сменить Сергей Игнашевич. Легендарный защитник красно-синих неплохо зарекомендовал себя в «Балтике» и если удержит клуб в РПЛ, то существенно повысит свой рейтинг.

Перед заключительным туром РПЛ «Урал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. Прямой вылет екатеринбуржцам не грозит, поскольку они опережают занимающую предпоследнее место «Балтику» на четыре очка. Но вот от стыковых матчей «шмели» не застрахованы.

Пока «Урал» опережает «Пари НН» и «Факел» на одно очко, а «Оренбург», у которого также 30 очков, — по результатам очных матчей в этом сезоне. Таким образом, победа в игре с ЦСКА обезопасит подопечных Гончаренко от стыков, а при ничьей многое будет зависеть от исходов других встреч.

В целом на решающем отрезке сезона «Урал» прибавил. Екатеринбуржцы проиграли только один из последних семи матчей в РПЛ. Они улучшили атаку, что немедленно сказалось на результативности. Нужно особо выделить победу в матче с «Динамо» со счётом 2:1. Если «шмели» покажут такую же самоотдачу, то вполне способны успешно сыграть с ЦСКА.

Игра ЦСКА подвержена перепадам. Красно-синие выиграли в РПЛ только два из последних семи матчей. Весьма вероятно, что сосредоточенный на решении задачи избежать стыковых матчей «Урал» найдёт в себе силы не проиграть. Подопечные Гончаренко неплохо проводят решающий отрезок сезона и находятся в хорошем тонусе. Мы считаем, что «Урал» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча за 2.28.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 25 мая 2024 года

ЦСКА явно не хватает стабильности, особенно в защите. Атака армейцев выполняет свою работу, но грубые ошибки в обороне часто обнуляют их усилия. «Шмели» в решающий отрезок сезона включились в игру и не желают рисковать местом в РПЛ. Учитывая хорошую форму подопечных Виктора Гончаренко, мы предполагаем, что они не проиграют, а тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.28.