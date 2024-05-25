ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.28.

Объективно говоря, армейцы провели сезон нестабильно. В целом нет особых претензий только к линии атаки, поскольку команда забила 54 мяча и это лучший результат в РПЛ. Даже у хорошо играющего в нападении «Динамо» на один гол меньше — 53. Конечно, шесть забитых мячей в минувшем туре в ворота «Пари НН» (6:2) помогли совершить рывок.

Наибольший вклад в успех красно-синих внесли Фёдор Чалов и Антон Заболотный, которые на двоих забили 21 мяч. Их усилия вполне могли бы привести ЦСКА в гонку за титулом РПЛ, но слабая игра в обороне перечеркнула все старания форвардов. ЦСКА пропустил 40 голов.

Перед заключительным туром РПЛ «Урал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. Прямой вылет екатеринбуржцам не грозит. Но вот от стыковых матчей «шмели» не застрахованы. Победа в игре с ЦСКА обезопасит подопечных Гончаренко от стыков, а при ничьей многое будет зависеть от исходов других встреч.

В целом на решающем отрезке сезона «Урал» прибавил. Екатеринбуржцы проиграли только один из последних семи матчей в РПЛ. Они улучшили атаку, что немедленно сказалось на результативности. Нужно особо выделить победу в матче с «Динамо» со счётом 2:1. Если «шмели» покажут такую же самоотдачу, то вполне способны успешно сыграть с ЦСКА.

Игра ЦСКА подвержена перепадам. Красно-синие выиграли в РПЛ только два из последних семи матчей. Весьма вероятно, что сосредоточенный на решении задачи избежать стыковых матчей «Урал» найдёт в себе силы не проиграть. Подопечные Гончаренко неплохо проводят решающий отрезок сезона и находятся в хорошем тонусе. Мы считаем, что «Урал» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча за 2.28.