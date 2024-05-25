Швеция — Чехия: прогноз на полуфинал ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч полуфинала ЧМ-2024 Швеция — Чехия.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.02.

«Тре Крунур» по-прежнему непобедимы. В четвертьфинале с финнами пришлось нелегко: в основное время сыграли вничью 1:1, но в овертайме Финляндия ошиблась и получила удаление. Этим воспользовался Йоэль Эрикссон Эк, реализовавший большинство и добывший победу.

Чехия вызывает только восхищение. Подопечные Радима Рулика заняли третье место в группе А, опередив Финляндию на шесть очков и отстав от Канады с первой строчки на три очка. Они не потерпели ни одного поражения в основное время. А недавно к команде присоединились Давид Пастрняк и Павел Заха. Эти двое привнесли неоценимый вклад в атаку.

Именно Заха стал главным героем четвертьфинала чемпионата мира с США. Американцы считались фаворитами, ведь они привезли невероятно мощный состав. «Ледяные янки» нанесли 36 бросков в створ, но Лукаш Достал был непоколебим.

Во втором периоде Павел Заха воспользовался численным преимуществом и после передач Романа Червенки и Давида Шпачека забросил единственную шайбу, которая, соответственно, и стала победной – 1:0. Поэтому недооценивать чехов, да ещё и при домашних трибунах, не следует даже такой мощной команде, как Швеция.

Чего точно не следует ожидать от этой встречи, так это большого количества голов. Мало того что команды знают толк в защите, так ещё и цена ошибки запредельна. Проигрывать в шаге от выхода в финал не хочет никто. Это очень обидно. Предлагаем ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02.