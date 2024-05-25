«Зенит» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит»— «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 1.94.

«Зенит» и «Ростов» сыграют в 30-м туре чемпионата России. Помимо просто интересного противостояния, тут ещё и есть важнейшая турнирная мотивация у команды Семака. Ей нужно выигрывать, и тогда будет шанс на чемпионство.

Пока что «Зенит» не является главным претендентом на победу в Премьер-Лиге. Перед последним туром таблицу возглавляет «Динамо», имея отрыв от питерцев в два балла. От самих сине-бело-голубых ещё отстаёт «Краснодар» всего на одно очко. Так что все три команды ещё претендуют на успех в лиге.

Уникальность ситуация состоит ещё и в том, что в этом туре «Динамо» как раз сыграет с «Краснодаром». Так что сейчас «Зениту» необходимо выигрывать и надеяться, что краснодарцы отберут очки у москвичей.

Хотя самой команде Семака ещё нужно обыграть «Ростов». Учитывая последние игры питерцев, поверить в их успех тут не так уж легко. Дело в том, что коллектив только в прошлом туре обыграл «Ахмат» (5:1), чем смог прервать свою серию неудач. Много проблем у «Зенита» появилось в концовке сезона, в основном в реализации.

«Ростов» тоже в последнее время выступал небезупречно. В РПЛ он недавно потерпел неудачи с «Локомотивом» (0:1) и «Рубином» (1:3). Помимо этого, ростовчане вылетели из Кубка России, проиграв в финале Пути регионов «Балтике» (0:1). На прошлых выходных подопечные Карпина уже отомстили калининградцам, победив их в РПЛ (2:1), и прервали свою мини-серию без побед.

В таблице ситуация у «Ростова» не такая напряжённая. С 43 баллами он идёт на седьмой строчке. Максимум на одну позицию выше и ниже может измениться положение коллектива на финише. Ни о каком топ-5 у подопечных Карпина речи и не идёт. Впрочем, сезон и так тяжело складывался для них, так что даже середина таблицы – неплохая финишная позиция.

Ну тут, конечно, тяжело поверить в успех «Ростова». Ничья – ещё возможно. Но всё же с большой вероятностью мы тут увидим победу «Зенита». По сути, это чемпионская игра. Питерцам никак нельзя терять очки, они просто не имеют на это право.

В прошлом туре подопечные Семака уже обыграли сложный «Ахмат». Выиграют они и сейчас», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».