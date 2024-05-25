«Зенит» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России 25 мая

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» с форой (+2) за 1.72.

«Матч, от которого, в общем-то, зависит многое в чемпионской гонке. Только в случае потери очков «Зенитом» могут возникнуть шансы на золото у «Краснодара». Ну и «Зенит», конечно же, будет мотивирован, потому что нельзя допускать, нельзя, вернее, игнорировать возможность того, что «Краснодар» обыграет «Динамо». Да и если «Зенит» потеряет очки в этом матче, это будет очень странно. Правда, всё, что происходит весной с «Зенитом», весьма странно.

Мне кажется, что для Валерия Карпина и его «Ростова» игра с таким клубом — это хорошая мотивация. Карпин умеет заряжать своих футболистов. Я точно думаю, что «Ростов» не развалится. Мне кажется, уж какой-то совсем громкий перекос в сторону «Зенита» в коэффициентах. И мне нравится фора «Ростова» (+2). Ну не знаю. Я не верю в то, что «Зенит» разгромит своего соперника. Мне кажется, если победа и будет достигнута, то не с крупным счётом. И здесь (+2) ещё подразумевает расход, поэтому ставка хорошая», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».