«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 30-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: гол «Краснодара» в первом тайме за 1.85.

«Наступает развязка интригующего чемпионата России. Сразу три команды претендуют на чемпионство. Разумеется чуть лучше ситуация у «Динамо», которому хватит и ничьей, чтобы стать чемпионам спустя 48 лет.

«Краснодару» надо побеждать и надеяться на потерю очков «Зенита» в матче с немотивированным «Ростовом». Это решающая игра. Очень красивая афиша, и потрясающая будет атмосфера. Если «Динамо» запустит вдруг мысль о том, что будет хватать ничьей, то пиши пропало. Личке надо раскрепостить игроков, а это сложная задача.

Сейчас ситуация, с одной стороны, лёгкая, а с другой — тяжёлая и сложная. «Краснодар», понимая, что ситуация куда сложнее, чем у «Динамо» и «Зенита», всё же играет дома при своих болельщиках. Для некоторых из игроков это будет прощальный матч. Тот же Сафонов может оказаться в «ПСЖ».

Даже если «Краснодар» выиграет, но окажется вторым, то в случае победы «Зенита» в Кубке России «Краснодар» выйдет в Суперкубок России как вторая команда, а это всё же борьба за трофей. Да, мотивация не самая сильная, но всё-таки. Есть ещё и репутационный момент. Никто в поддавки с «Динамо» играть не будет.

Вроде бы напрашивается «верх», так как атака и у тех и у других явно сильнее, чем оборона, но, с другой стороны, подобные матчи редко бывают результативные и открытые. Эта игра точно на три результата. Если судить по последним матчам, то «Краснодар» очень дерзко и бодро влезает в игру. Первые 10–15 минут матча могут быть активными. Если «Динамо» правильно настроится, то сумеет остановить «Краснодар», а если нет, то хозяева первыми откроют счёт уже в первом тайме.

Жду агрессивное и настойчивое начало от «Краснодара», поэтому мой прогноз — гол «быков» в первом тайме», — приводит слова Генича «РБ Спорт».