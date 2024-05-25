«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.68.

«Матч центральный, матч, естественно, повышенного интереса. Что касается подготовки к нему, то, наверное, для «Динамо» всё это не очень просто в силу очень долгой дороги в Краснодар. Все мы знаем реалии, с которыми футбольные команды наши сталкиваются. «Краснодар», я думаю, прекрасно понимает, что именно по этой игре, наверное, будут делаться окончательные выводы болельщиками, журналистами, специалистами о том, каким получился этот сезон. Если «Краснодар» проиграет этот матч или какую-нибудь невнятную ничью в нём исполнит, ну что ж, я думаю, снова будет критика, и она будет, наверное, заслуженной.

Мне кажется, что можно рискнуть и сыграть на победу «Краснодара». Всё-таки его будет гнать вперёд весь стадион. С другой стороны, мотивация «Динамо» тоже очень предметная — первое чемпионство за 48 лет. Это может подавить немножко эмоции и настрой команды, но посмотрим, как получится.

Короче говоря, если вы рисковый, то берите победу «Краснодара» с коэффициентом 2.35. Мне кажется, это стоит того. Но основной ставкой на этот матч я считаю вариант – «обе забьют и тотал больше 2.5». Да, это всего лишь 1.68, но обе команды так играют в обороне, что голы в этой встрече должны быть. И я не верю в то, что Марцел Личка даже в преддверии возможного чемпионства будет «парковать автобус». Нет, это не его стиль, это не стиль команды. Так что забитые мячи здесь будут. И я думаю, что с обеих сторон. Ну а пробить тотал уже будет делом техники», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».