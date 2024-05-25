«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на встречу РПЛ

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.76.

«Я жду открытого и раскрепощённого футбола, плюс-минус то, что показал «Спартак» в матче против «Рубина», только с той лишь разницей, что «Оренбургу» очень нужна победа, очень нужны очки, и, конечно, команда будет очень сильно мотивирована.

«Спартак» уже в таблице четвёртый или пятый – большой разницы нет. Уже объявили, что новый главный тренер будет Станкович, чему я очень рад. Матч не домашний, по большому счёту «Спартаку» нужно просто его доиграть и на этом искусственном покрытии обойтись без травм, может быть, дать возможность поиграть тем футболистам, которые меньше играли. Я думаю, что именно так всё и произойдёт.

Но «Оренбургу», конечно, чтобы избежать стыков, напрямую команда уже не вылетает, на 12-м месте находится, нужно побеждать, и тогда точно всё будет хорошо. Но вполне возможно, что и ничья поможет «Оренбургу» избежать стыков, но команда точно будет играть только на победу.

Так что матч получится голевой, я в этом не сомневаюсь. Но надо ещё сказать, что «Спартаку» тяжело даются матчи в Оренбурге, там хозяева смотрятся гораздо лучше, да и «Оренбург» дома старается доминировать, создаёт много моментов и играет в большое давление», — приводит слова Мора «РБ Спорт».