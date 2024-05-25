«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.92.

«В Калининграде очень симпатичная «Балтика» будет в заключительном туре принимать московский «Локомотив». У «Балтики» сохраняются теоретические математические шансы на попадание в стыковые матчи, но для этого ей надо побеждать обязательно и рассчитывать, что «Факел» или «Пари НН» проиграют свой матч. И тогда у «Балтики» появится возможность сохраниться в Премьер-Лиге с помощью стыковых матчей.

Да, «Балтика» симпатично смотрится, но три поражения подряд у неё на финише сезона. И кто-то говорит о заслуженности или незаслуженности вылета и «Балтики», и «Сочи», но если это произойдёт, то будет вполне, наверное, закономерно. Да, на финише сезона «Балтике» приходится рисковать, но она проигрывает. Следовательно, кто проигрывает и меньше очков набирает, тот отправляется лигой ниже.

У «Балтики» впереди ещё финал Кубка или Суперфинал Кубка в «Лужниках» против «Зенита». Ну и здесь против «Локомотива», который три матча подряд не пропускает и побеждает, конечно, «Балтика» должна расчехлиться и должна забить. Но если сыграют очень открыто, то и в свои ворота получат, потому что у «Локомотива» атака чрезвычайно быстрая и очень агрессивная.

На матч «Балтика» — «Локомотив» просто напрашивается вариант «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».