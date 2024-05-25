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«Балтика» — «Локомотив»: ставка Сергея Дурасова на матч 30-го тура РПЛ

«Балтика» — «Локомотив»: ставка Сергея Дурасова на матч 30-го тура РПЛ
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» за 2.40.

«Локомотив» этой весной здорово играет с командами нижней части турнирной таблицы, это дорогого стоит, вскрывать низкую плотную оборону — дело непростое. Не получилось только с «Уралом», но это, скорее, исключение.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика», в свою очередь, знает, как играть с «Локо», в последних шести матчах (это все игры в XXI веке) лишь одно поражение в основное время, и то достойное, проиграли в Москве 2:3. У «Балтики» последний домашний матч в сезоне (если не попадут в стыки), и, кроме победы, варианта сохранить прописку нет, «Локомотив» без задачи/мотивации. Жду полные трибуны в Калининграде и очень сложную победу «Балтики», победят за коэффициент 2.30», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».

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