«Балтика» — «Локомотив»: ставка Сергея Дурасова на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» за 2.40.

«Локомотив» этой весной здорово играет с командами нижней части турнирной таблицы, это дорогого стоит, вскрывать низкую плотную оборону — дело непростое. Не получилось только с «Уралом», но это, скорее, исключение.

«Балтика», в свою очередь, знает, как играть с «Локо», в последних шести матчах (это все игры в XXI веке) лишь одно поражение в основное время, и то достойное, проиграли в Москве 2:3. У «Балтики» последний домашний матч в сезоне (если не попадут в стыки), и, кроме победы, варианта сохранить прописку нет, «Локомотив» без задачи/мотивации. Жду полные трибуны в Калининграде и очень сложную победу «Балтики», победят за коэффициент 2.30», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».