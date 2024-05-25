ЦСКА — «Урал»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Москве

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет» за 1.73.

«Матч последнего тура РПЛ. Ну какой-то прямой мотивации у ЦСКА не видно. Она, конечно, может появиться в зависимости от состава. Может быть, какие-то игроки будут уходить. Уже точно понятно, что покидает армейский клуб Набабкин. И, скорее всего, его выпустят на поле, чтобы он попрощался с болельщиками.

У «Урала» свои задачи. Он там борется в группе выживающих и уже теперь не выживающих, а стыковые матчи могут ему грозить. И, конечно, задача команды Виктора Гончаренко – туда постараться не попасть. Я думаю, что «Урал», в принципе, имеет неплохие шансы против ЦСКА, тем более что Гончаренко хорошо знает и представляет себе возможности этой команды. Посмотрим, как будет выстроена игра, но мне нравится ставка на этот матч «Урал» не проиграет» с коэффициентом 1.73. Я вообще предполагаю, что весьма вероятна ничья, но ставить ничью за 3.7 — это как-то слишком. Вот «Урал» не проиграет» за 1.73 — нормально», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».