Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата России

«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на встречу чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Пари НН» в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.03.

«Тяжелейшая история для «Нижнего Новгорода»: в последних девяти матчах у нижегородцев восемь поражений. Чудом «Нижний Новгород» избежал поражения в матче со «Спартаком», ну и сейчас категорически позарез нужны очки в заключительном матче против Самары в гостях.

Саша Илич не триумфально зашёл в Нижний Новгород, в последних двух матчах «Нижний» стабильно пропускает по шесть мячей, с обороной большие проблемы. Здесь надо окопаться, здесь надо бить мячом по аутам, по трибунам, куда угодно, но очочко обязательно «Пари НН» должен зацепить и не рисковать. Потому что если «Балтика» обыграет «Локомотив», то поражение «Пари НН» отправит нижегородцев прямой дорогой в лучшую лигу мира.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самара в последних трёх турах играет неудачно, и выступил губернатор Азаров, извинился перед болельщиками и сказал, что команда постарается в заключительном домашнем матче против нижегородцев сыграть удачно и на позитивной ноте закончить этот сезон. «Крылья» — девятые, они могут ещё оказаться на восьмой строчке турнирной таблицы, если «Рубин» потеряет очки, а сами самарцы сыграют удачно против «Пари НН». Но в первую очередь «Крыльям» самим надо сыграть удачно. И если «Крылья» со всей концентрацией и со всем вниманием и серьёзностью подойдут к этому матчу, они сейчас просто лучше играют в футбол, чем «Пари НН».

Поэтому верю в футбол, верю в «Крылья» и верю в то, что домашняя команда здесь победу одержит. Мой прогноз — победа «Крыльев Советов» за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Пари НН». Осинькин сделает подарок Игнашевичу
«Крылья Советов» — «Пари НН». Осинькин сделает подарок Игнашевичу
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android