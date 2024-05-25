Швеция — Чехия: ставка Анатолия Емелина на полуфинал ЧМ-2024 по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 3.15.

«Сборная Швеции продолжает крушить всех подряд на этом чемпионате мира — восемь матчей и восемь побед! Подопечные Сэма Халлама в четвертьфинале одолели своих извечных соперников из сборной Финляндии. Расмус Далин вывел шведов вперёд на 56-й минуте, но «Тре Крунур» позволили сопернику отыграться. Однако в дополнительном периоде Йоэль Эрикссон Эк в большинстве забросил решающую шайбу – 2:1.

Команда Радима Рулика добралась до 1/2 финала с трудом. В поединке с США всё решила единственная шайба Павела Захи при численном преимуществе хозяев льда – 1:0.

Между собой Швеция и Чехия в этом сезоне на Еврохоккейтуре встречались шесть раз. И число побед одинаковое. Но есть одна особенность — в 2023 году побеждали чехи, а в 2024-м — шведы. А на ЧМ-2022 (последний матч на мировом форуме) успешнее была Швеция – 5:3.

Шведы выглядят непобедимыми, но в этом и заключается шанс чехов. Плюс полные родные трибуны и сумасшедший настрой. Сборная Чехии выиграет и выйдет в финал», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».