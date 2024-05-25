Швеция — Чехия: ставка Владимира Плющева на полуфинал чемпионата мира по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Чехия.

Ставка: победа Швеции за 2.06.

«Сборная Швеции выиграла на этом чемпионате мира уже восемь матчей подряд. Собственно, других результатов, кроме побед, у подопечных Сэма Халлама на этом мировом форуме и не было. В четвертьфинале «Тре Крунур» хотя и не без проблем, но переиграли своих финских друзей. Расмус Далин открыл счёт только на 56-й минуте, но Финляндия успела отыграться. Однако в дополнительном периоде Йоэль Эрикссон Эк реализовал большинство и вывел свою команду в полуфинал – 2:1.

Команда Радима Рулика выбралась в квартет сильнейших тоже с большим трудом. В её противостоянии с США всё решила шайба Павела Захи в середине игры. И тоже в большинстве – 1:0.

Между собой Швеция и Чехия играют очень часто. Только в этом сезоне на Евротуре они встречались шесть раз. В 2023 году побеждали чехи (трижды), в 2024-м — шведы (также три раза). А на ЧМ-2022 сильнее была Швеция – 5:3.

За Чехию в этом матче трибуны, за Швецию — более высокая организация игры и просто сумасшедшая статистика турнира. Встреча не будет результативной. Всё решат одна-две шайбы. Швеция победит и выйдет в финал», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».