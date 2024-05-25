Канада — Швейцария: ставка Владимира Плющева на матч 1/2 финала ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Швейцария.

Ставка: победа Канады за 1.84.

«Сборная Канады на всех парах мчится к защите своего прошлогоднего титула. В четвертьфинале подопечные Андре Туриньи очень уверенно превзошли сборную Словакии – 6:3. Причём ни Дилан Козенс, ни Коннор Бедард шайб не забрасывали. Зато блеснул Ник Пол – 2+1. Вообще, канадцы спокойно и весь матч контролировали ход игры.

А вот сборная Швейцарии сумела взять верх в 1/4 финала над крайне неудобным для себя соперником – сборной Германии (3:1). Ведь ранее швейцарцы неизменно проигрывали немцам в плей-офф чемпионата мира. И вот долгожданный реванш под руководством Патрика Фишера состоялся. Кристоф Берчи в этом матче забросил две шайбы, включая в пустые ворота.

В очных встречах начиная с 2013 года команды сыграли 15 матчей. Девять побед у Канады, шесть – у Швейцарии. При этом в плей-офф ЧМ они играли в 2018 и 2019 годах. В 2018-м в полуфинале верх взяли европейцы – 3:2, а на следующий год североамериканцы – 3:2 (ОТ). На прошлогоднем ЧМ команды соперничали на групповом этапе, и тогда сильнее были канадцы – 3:2.

Конечно, Швейцария окажет фавориту достойное сопротивление, но вряд ли сумеет совершить сенсацию. А переиграть Канаду в её нынешнем виде — это именно так и называется», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».