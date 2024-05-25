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Канада — Швейцария: ставка Анатолия Емелина на полуфинальный матч ЧМ-2024

Канада — Швейцария: ставка Анатолия Емелина на полуфинальный матч ЧМ-2024
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Швейцария.

Ставка: победа Швейцарии за 3.55.

«Сборная Канады выглядит очень мощно. В четвертьфинале подопечные Андре Туриньи довольно легко переиграли сборную Словакии – 6:3. Уверенно держали контроль над матчем канадцы на протяжении всей встречи.

Иное дело сборная Швейцарии, которая в 1/4 финала сумела переиграть неудобного и принципиального для себя оппонента – сборную Германии (3:1). Команда Патрика Фишера ранее трижды подряд уступала немцам именно в четвертьфинале ЧМ! Теперь реванш взят.

ЧМ-2024 . 1/2 финала
25 мая 2024, суббота. 19:20 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На прошлогоднем ЧМ команды играли на групповом этапе, и тогда сильнее были канадцы – 3:2. Сейчас европейцы находятся на волне своего успеха и в прекрасном эмоциональном фоне. И это может им помочь. Канадцы же могут выйти на лёд расслабленными, без должного настроя. Это с ними уже было на нынешнем ЧМ — в матче с Австрией (7:6 ОТ). Так почему бы сенсации не случиться?! Ставим на победу Швейцарии» — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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