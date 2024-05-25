«Кайзерслаутерн» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на финал Кубка Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» и ТБ 3.5 за 2.60.

«Кайзерслаутерн» и «Байер» встретятся, чтобы определить обладателя Кубка Германии. Номинальные хозяева поля – это команда, которая боролась за выживание во Второй Бундеслиге в этом сезоне. В семи очках от зоны стыков она завершила чемпионат, в итоге не вылетела в третью лигу. Естественно, это сюрприз Кубка Германии – такой финалист. Никто не ждал увидеть в этом году эту команду в финале.

Но у «Кайзерслаутерна» очень опытный тренер, один из самых опытных. Может быть, самый возрастной из ныне действующих в Германии на профессиональном уровне — Фридхельм Функель. Есть игроки, выступавшие совсем ещё недавно на очень высоком уровне. У клуба не сильный состав по меркам Второй Бундеслиги. Команда в целом по сезону играла ниже ожиданий. Однако были у неё и очень хорошие матчи, например, с «Гамбургом» в гостях.

Но понятно, что всё это меркнет на фоне «Байера». Он проиграл «Аталанте» пару дней назад в финале Лиги Европы, проиграл абсолютно по делу. Прервалась великая серия «Байера», которая состояла из 51 матча без поражений. Персональный прессинг «Аталанты» сработал и разрушил игру «Байера». Клуб из Леверкузена был вынужден выходить из обороны в атаку через длинные передачи, хотя он это делает крайне редко.

Кубок Германии . Финал Кубок Германии . Финал 25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Не начался Байер Леверкузен Кто победит в основное время? П1 X П2

Плюс весь первый тайм «Байер» играл без чистого нападающего, ведь ни Бонифасе, ни Шика на поле не было. Так что было очень много потерь в центре поля на своей половине при выходе из-под прессинга. «Байер» терял мячи, допускал ошибки и пропускал голы.

Серия подопечных Хаби Алонсо прервалась. Но сейчас на кону победа в Кубке. У «Байера» есть возможность выиграть второй трофей в этом сезоне после чемпионства Германии. Конечно, команда будет зла после такой пощёчины в Лиге Европы. В последней официальной игре сезона Леверкузен, я думаю, должен уверенно выиграть», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».