«Кайзерслаутерн» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на финал Кубка Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Германии «Кайзерслаутерн» — «Байер».
Ставка: победа «Байера» и ТБ 3.5 за 2.60.
«Кайзерслаутерн» и «Байер» встретятся, чтобы определить обладателя Кубка Германии. Номинальные хозяева поля – это команда, которая боролась за выживание во Второй Бундеслиге в этом сезоне. В семи очках от зоны стыков она завершила чемпионат, в итоге не вылетела в третью лигу. Естественно, это сюрприз Кубка Германии – такой финалист. Никто не ждал увидеть в этом году эту команду в финале.
Но у «Кайзерслаутерна» очень опытный тренер, один из самых опытных. Может быть, самый возрастной из ныне действующих в Германии на профессиональном уровне — Фридхельм Функель. Есть игроки, выступавшие совсем ещё недавно на очень высоком уровне. У клуба не сильный состав по меркам Второй Бундеслиги. Команда в целом по сезону играла ниже ожиданий. Однако были у неё и очень хорошие матчи, например, с «Гамбургом» в гостях.
Но понятно, что всё это меркнет на фоне «Байера». Он проиграл «Аталанте» пару дней назад в финале Лиги Европы, проиграл абсолютно по делу. Прервалась великая серия «Байера», которая состояла из 51 матча без поражений. Персональный прессинг «Аталанты» сработал и разрушил игру «Байера». Клуб из Леверкузена был вынужден выходить из обороны в атаку через длинные передачи, хотя он это делает крайне редко.
Плюс весь первый тайм «Байер» играл без чистого нападающего, ведь ни Бонифасе, ни Шика на поле не было. Так что было очень много потерь в центре поля на своей половине при выходе из-под прессинга. «Байер» терял мячи, допускал ошибки и пропускал голы.
Серия подопечных Хаби Алонсо прервалась. Но сейчас на кону победа в Кубке. У «Байера» есть возможность выиграть второй трофей в этом сезоне после чемпионства Германии. Конечно, команда будет зла после такой пощёчины в Лиге Европы. В последней официальной игре сезона Леверкузен, я думаю, должен уверенно выиграть», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».