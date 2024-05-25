«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на финал Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.83.

«В финале Кубка Англии пройдёт дерби – «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед». Во втором сезоне подряд мы видим такой финал. И я не думаю, что результат с прошлого года, когда выиграли «горожане», сильно изменится сейчас.

«Манчестер Сити» на прошлых выходных добился важнейшего результата. В заключительном туре АПЛ он обыграл «Вест Хэм» со счётом 3:1. Таким образом, неожиданностей в турнире не произошло. Стоило подопечным Гвардиолы хотя бы раз оступиться за последние недели, «Арсенал» тут же его обгонял бы в таблице и в итоге выиграл бы чемпионство. А так трофей поднимали «горожане».

Победа «Манчестер Сити» в Премьер-лиге, которая стала для них ещё и четвёртой кряду, вполне заслужена. Да, в этом сезоне мы увидели интригу до последнего матча, какое-то время и «Ливерпуль» боролся за лидерство. Но подопечные Гвардиолы оказались стабильнее на дистанции, не позволили себе ошибок.

Ну а про «Манчестер Юнайтед» подобные вещи сейчас трудно сказать. Клуб провёл очень слабый сезон, по крайней мере, для своего уровня. Да, сильно помешали команде тен Хага травмы. Но не обошлось и без индивидуальных проблем. Есть вопросы к тому же Рашфорду, Онана долго привыкал в Премьер-лиге.

В итоге в таблице турнира клуб финишировал только восьмым. В еврокубки из АПЛ он попасть не смог. Но шанс на Лигу Европы ещё есть у коллектива. Нужно в финале Кубка Англии обыгрывать географического соседа. Но, если вспомнить то, как в этом сезоне выступает «Юнайтед», а также то, с каким трудом он прошёл «Ковентри» из Чемпионшипа в полуфинале турнира, в успех номинальных гостей совсем не верится», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».