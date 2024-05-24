«Ман Сити» — «МЮ». Холанд принесёт Гвардиоле «золотой» дубль

25 мая состоится матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «горожан»: поставить на победу подопечных Гвардиолы можно с коэффициентом 1.33. Успех «красных дьяволов» оценён в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.04. Гол «красных дьяволов» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (25.05.2024)

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

25 мая на вмещающем 90 тысяч болельщиков стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч финала Кубка Англии, в котором померяются силами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

Во второй половине сезона «Манчестер Сити» обрёл неудержимость. В важный момент у него не дрогнули колени. Долгое время «Арсенал» возглавлял турнирную таблицу АПЛ. Однако конкуренция лишь сделала подопечных Хосепа Гвардиолы сильнее и стабильнее.

В последних 23 встречах в чемпионате Англии «горожане» не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом только четыре. Испанский специалист в пятый раз был признан лучшим тренером АПЛ. Больше таких наград только у легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона — 11.

Между клубами из Манчестера много параллелей. В прошлом сезоне они также встречались в финале Кубка Англии. «Горожане» выиграли со счётом 2:1. Даже удивительно, что в том матче не отметились результативными действиями два главных карателя «красных дьяволов» — Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Для лучшего бомбардира «горожан» дерби имеет особое значение. Во всех очных встречах, за редким исключением, норвежец выступает с максимальной самоотдачей и припоминает «красным дьяволам» нанесённую Роем Кином травму, из-за которой его отец — Альф-Инге — завершил карьеру.

В последних двух очных встречах Холанд записал на свой счёт три мяча и одну результативную передачу, у Фодена голов столько же. На двоих в этом сезоне АПЛ норвежец и англичанин забили целых 46 мячей. Эрику тен Хагу поможет избежать разгромного поражения только чудо.

В 38 встречах в АПЛ «горожане» забили целых 96 мячей — больше всех. «Красные дьяволы» за этот же период времени пропустили 58 голов. Ещё 15 они пропустили в Лиге чемпионов, установив таким образом антирекорд группового этапа турнира для английских клубов.

Из-за травм оборона манкунианцев утратила крепость. Они закончили сезон лишь на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Решения тен Хага срабатывали с переменным успехом. То его подопечные вырвут ничью и победят «Ливерпуль», то без шансов проиграют аутсайдеру, пропустив целую авоську.

Поэтому руководство «МЮ», по информации СМИ, приняло решение расстаться с тен Хагом, вне зависимости от результата грядущего матча. Для нидерландского специалиста и «красных дьяволов» предстоящая встреча — шанс спасти ужасный сезон, но далеко не факт, что у них это получится.

Отрезками «красные дьяволы» способны показывать качественную игру и представлять серьёзную угрозу. Общая же картина выступлений «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего. У него есть ряд позиций, которые требуют усиления. Защиты это касается в первую очередь.

Поставить на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. У «горожан» значительно лучше комплектация состава и совсем другой менталитет.

Когда «красными дьяволами» руководил сэр Алекс Фергюсон, их воля к победе была такой же, как сейчас у «горожан». После ухода шотландца манкунианцы утратили это свойство. Они скатились до середняка АПЛ, пропускающего много голов. Для достижения больших целей нужно всё менять.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 25 мая 2024 года

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» находятся на разных уровнях. «Горожане» — чемпионы АПЛ. Они не принимают никаких других результатов, кроме побед. «Красные дьяволы» ослаблены травмами, нестабильны, находятся на перепутье и очень много пропускают. Даже если они выложатся так, как никогда, это вряд ли спасёт от поражения.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.55.