«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз на финал Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Кубка Англии «Ман Сити» — «МЮ».

Ставка: победа «Сити» и тотал больше 3.5 гола за 2.55.

Во второй половине сезона «Манчестер Сити» обрёл неудержимость. В важный момент у него не дрогнули колени. Долгое время «Арсенал» возглавлял турнирную таблицу АПЛ. Однако конкуренция лишь сделала подопечных Хосепа Гвардиолы сильнее и стабильнее.

В последних 23 встречах в чемпионате Англии «горожане» не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом только четыре. В 38 встречах в АПЛ «горожане» забили целых 96 мячей — больше всех. «Красные дьяволы» за этот же период времени пропустили 58 голов. Ещё 15 они пропустили в Лиге чемпионов, установив, таким образом, антирекорд группового этапа турнира для английских клубов.

Из-за травм оборона манкунианцев утратила твёрдость. Они закончили сезон лишь на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ. Поэтому руководство «МЮ», по информации СМИ, приняло решение расстаться с тен Хагом вне зависимости от результата грядущего матча. Для нидерландского специалиста и «красных дьяволов» предстоящая встреча — шанс спасти ужасный сезон, но далеко не факт, что у них это получится.

Отрезками «красные дьяволы» способны показывать качественную игру и представлять серьёзную угрозу. Общая же картина выступлений «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего. У него есть ряд позиций, которые требуют усиления. Защиты это касается в первую очередь.

Поставить на победу «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. У «горожан» значительно лучше комплектация состава и совсем другой менталитет.