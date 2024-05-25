Букмекеры назвали самый вероятный счёт финала Кубка Англии «Ман Сити» — «МЮ»

25 мая состоится матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск.

Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Букмекеры считают явными фаворитами «Манчестер Сити»: поставить на победу подопечных Гвардиолы можно с коэффициентом 1.33. Успех «красных дьяволов» оценён в 9.60. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 6.10.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.04. Гол «красных дьяволов» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Самый вероятный счёт основного времени — 2:0 в пользу «Ман Сити» (7.40). За 7.90 можно поставить на 4:0 в пользу «горожан».

Победа «Сити» 3:0 идёт за 8.30, а на 2:1 в пользу подопечных Гвардиолы предлагается заключить пари с коэффициентом 8.80.