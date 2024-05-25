Канада — Швейцария: прогноз на полуфинал ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал ЧМ-2024 Канада — Швейцария.

Ставка: Канада забьёт в большинстве за 1.70.

В 1/4 финала «кленовые листья» разгромили сборную Словакии со счётом 6:3. Особых проблем у них не возникло. Соперник заметно уступал по уровню игры ещё перед матчем. Даже три пропущенные шайбы – это больше ошибки канадцев, которых можно было избежать. Но это также говорит о том, что они остаются нестабильными. Зато, даже уступая или теряя преимущество, команда Туриньи собирает всю волю в кулак и вырывает победу.

От выступления Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2024 остались только приятные впечатления. Единственное поражение «крестоносцы» потерпели как раз в игре с канадцами. Причиной тому стали удаления, которыми лихо воспользовался соперник. Посмотрим, учтёт ли урок Патрик Фишер и донесёт ли до своих подопечных, что нельзя давать шанс «кленовым листьям».

У швейцарцев достаточно сильный подбор хоккеистов, представляющих НХЛ. В четвертьфинале подопечные Патрика Фишера без особых нервов выиграли у сборной Германии – 3:1. Две шайбы швейцарцы забросили ещё в первом периоде, после чего сбавили в скорости и прессинге, но усилили оборону.

Секрет успеха «кленовых листьев» заключается в том, что они легко и быстро подстраиваются под любую команду. Даже если по ходу матча в составе или тактике соперника происходят изменения, Андре Туриньи это понимает и доносит, как действовать дальше, до своих подопечных. Поэтому как бы классно ни играли «крестоносцы», но их козырь – это стабильность.

В таком случае канадцы уже знают, как у них выигрывать. Они будут вынуждать Швейцарию нарушать правила, включат силовую борьбу и будут пытаться реализовать каждый шанс в большинстве. Мы не будем ставить на победу «кленовых листьев», так как игра может затянуться до овертайма, а сделаем прогноз, что Канада забросит больше 0.5 шайбы в большинстве, за 1.70.