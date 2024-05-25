Эксперты назвали шансы сборной Швейцарии победить Канаду в полуфинале ЧМ-2024

25 мая в Праге состоится матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2024 Канада — Швейцария. Начало игры запланировано на 19:20 мск.

Букмекеры не сомневаются в успехе «кленовых листьев»: поставить на победу канадцев по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 1.82. Шансы швейцарцев оценили в 3.90. Ставки на ничью после 60 минут игры принимаются за 4.82.

Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.72. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.20.

Итоговая победа сборная Канады оценивается коэффициентом 1.45, это примерно 70% вероятности. Ставки на проход сборной Швейцарии в финал принимаются за 2.90 (30%).