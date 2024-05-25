«Лион» — «ПСЖ»: прогноз на финал Кубка Франции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

«Львы» в минувшем сезоне Лиги 1 успели побывать в нескольких ролях. Сначала они находились в нижней части турнирной таблицы, но затем воодушевились и оставили все неудачи позади, взобравшись в зону еврокубков. В концовке розыгрыша чемпионата Франции «Лион» и вовсе ворвался на шестую строчку, позволяющую играть в Лиге Европы.

Парижане могут выиграть Кубок Франции уже 15-й раз. Для красно-синих эта победа будет важной, в особенности для Килиана Мбаппе, который уже точно покидает команду. Сам Килиан пропустил последние две встречи красно-синих. Они уже не играли никакой роли. Однако нападающий включён в заявку на игру с «Лионом».

Александр Ляказетт всё ещё является самым результативным игроком в составе «Лиона». В Лиге 1 он забил 19 голов, а в последнем матче Кубка Франции с «Валансьеном» (3:0) оформил дубль. Кроме того, два мяча 32-летний нападающий забил в ворота «Страсбурга» в заключительном туре первенства.

У «ПСЖ» по-прежнему травмированы Лукас Эрнандес, Серхио Рико и Преснел Кимпембе. Вряд ли для команды с такой глубиной состава это является проблемой. Тем более основные игроки и лидеры, которые приносят пользу на регулярной основе, должны выйти на поле. Мы рассчитываем на тотал больше 2.5 мяча и победу парижан с коэффициентом 2.18. Они уже доказали в минувшей очной встрече с «Лионом», насколько сильно его превосходят.