Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Краснодар» — «Динамо»

25 мая в Краснодаре состоится матч 30-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Динамо» Москва. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Динамо» станет чемпионом России в случае победы или ничейного исхода. «Быки» выиграют золотые медали в случае победы над «Динамо» и осечки «Зенита» в домашнем матче с «Ростовом».

Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару»: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.44. Успех бело-голубых оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 3.84.

Наиболее вероятный исход матча — ничья 1:1 (7.70). С коэффициентом 8.90 предлагается заключить пари на победу «Краснодара» со счётом 2:1.

Победа «Динамо» 2:1 оценивается в 10.0, а ничья 2:2 и победа «Краснодара» со счётом 1:0 — в 11.5.