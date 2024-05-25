Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Зенит» — «Ростов»

25 мая в Санкт-Петербурге состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на два очка. Только победа оставит подопечным Сергея Семака шансы на золотые медали.

Букмекеры не сомневаются в успехе «Зенита»: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.25. Это около 78% вероятности. Успех ростовчан оценён в 13.0 (8%). Ставки на ничью принимаются за 7.00 (14%).

Наиболее вероятный исход встречи — 2:0 в пользу «Зенита» (6.30). С коэффициентом 7.50 предлагается заключить пари на победу «Зенита» со счётом 1:0.

Победа «Зенита» 3:0 идёт за 8.00, чуть ниже оценивается вероятность счёта 2:1 в пользу сине-бело-голубых (8.40). За 8.50 можно поставить на победу хозяев 4:0.