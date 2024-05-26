«Севилья» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3 за 2.07.

«Матч, который завершит нынешний испанский сезон. «Севилья» дома на «Рамон Санчес Писхуан» будет принимать «Барселону».

«Севилья» прощается с Кике Санчесом Флоресом, который стал третьим тренером команды по ходу нынешнего сезона. Он свою работу после этой встречи завершит. И то же самое произойдёт с Хави. Вроде как руководство «Барселоны» договорилось с Хансом Фликом о том, что он заменит Хави, как только завершится этот испанский сезон.

При Кике Санчесе Флоресе «Севилья» стала играть по чёткой схеме 5-3-2. «Севилья» стабилизировала игру в обороне, в атаке она, скорее, использует быстрые выпады, то есть контратаки и стандартные положения. В позиционном нападении «Севилья» точно не выглядит какой-то грозной силой в испанском чемпионате. В отличие от «Барселоны», которая, конечно, творить может, но против «Севильи» делать это не так просто. Тем более матч выездной и, пожалуй, в самом жарком регионе Испании. Отчасти поэтому матч и вынесен на вечер, чтобы хоть как-то футболисты могли дышать во время игры.

Но мне кажется, что ни «Севилья», ни «Барселона», не имея турнирной мотивации, вряд ли выдадут какой-то настоящий спектакль. Скорее, это будет такое спокойное завершение сезона. Для одних и для других многое поменяется в жизни команд в связи со сменами тренеров. Поэтому думаю, что здесь россыпи голов не будет. И предположу, что тотал матча меньше 3 – это то, что, скорее всего, нас и ожидает», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».