Швейцария — Чехия: ставка Владимира Плющева на финальный матч ЧМ-2024 по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Чехия.

Ставка: победа Швейцарии за 2.95.

«В финальном матче чемпионата мира — 2024 сборные Чехии и Швейцарии разыграют между собой звание чемпиона мира.

Итак, в полуфинале подопечные Радима Рулика камня на камне не оставили от обороны Швеции, нанеся ей первое поражение на текущем мировом форуме – 7:3.

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Ну а сборная Швейцарии сумела обыграть сборную Канады! В стартовой двадцатиминутке команде Патрика Фишера удались два большинства. Далее пришлось в основном обороняться, но до овертайма представители страны сыров и банков дотянули. В дополнительном периоде заброшенных шайб не было, а в серии бросков всё решило точное попадание Свена Андригетто. 3:2 – Швейцария выходит в финал. Кстати, уже в четвёртый раз в своей истории.

А на этом ЧМ швейцарцы в группе обыграли Чехию по буллитам 2:1. Да и вообще, Швейцария в последнее время играет с любой сборной без единой толики робости. И почему бы ей не сотворить ещё одну сенсацию? Кстати, уже куда меньшего масштаба», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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