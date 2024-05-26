«Верона» — «Интер»: ставка Романа Павлюченко на матч Серии А

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Верона» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.88.

«Верона» и «Интер» проведут матч в рамках последнего тура итальянского чемпионата. Обе команды уже для себя всё решили. Учитывая уровень гостей, уверен тут в их успехе.

«Интер» стал чемпионом в этом розыгрыше Серии А. Сделал он это уверенно, досрочно. Какое-то время борьбу подопечным Индзаги навязывал «Ювентус». Но во второй половине сезона туринцы сильно сдали. А «Милан» не был так стабилен, как его географический сосед.

По итогу сейчас с 93 баллами «Интер» лидирует в чемпионате, имея отрыв от ближайшего преследователя в 19 очков. В последних турах миланцы уже расслабились – потеряли очки в играх с «Сассуоло» (0:1) и с «Лацио» (1:1).

«Верона» же с 37 баллами стоит сейчас на 13-й позиции. В зону вылета клуб уже точно не попадёт – отрыв от неё насчитывает четыре очка. Но вот опуститься на пару мест веронцы ещё могут. Плотность команд в этой части таблицы большая.

Хотя в последнее время коллектив играл не так плохо – в пяти турах он обыграл «Удинезе» (1:0), «Фиорентину» (2:1) и «Салернитану» (2:1). Но в успехе «Вероны» в этом противостоянии я не уверен. Конечно, сильно стараться «Интер» уже не будет, сыграет в своё удовольствие. Но его уровень всё равно намного выше. Так что у хозяев поля особых шансов тут нет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».