Хэйс: я испытываю кайф от боёв

— Какие у вас впечатления от России?

— Меня особенно впечатлил опыт поездки столь далеко от дома. Мне действительно понравилась Москва с первого раза, как я её посетил. Красная площадь великолепна, а люди очень дружелюбны, несмотря на языковой барьер.

Меня особенно впечатлил опыт поездки столь далеко от дома. Мне действительно понравилась Москва с первого раза, как я её посетил. Красная площадь великолепна, а люди очень дружелюбны, несмотря на языковой барьер.

— Следующий ваш соперник, Руслан Магомедов тренируется вместе с Андреем Орловским. Даст ли этот факт ему преимущество в знании своего соперника?

— Я не верю, что это даст ему преимущество. Я научился многому после боя с Андреем, и я знаю, что способен на гораздо лучшее выступление.

— Второе поражение подряд в России может болезненно отразиться на вашей карьере? Этот факт давит на вас морально или дает дополнительную мотивацию?

— Я не планирую проигрывать второй раз подряд. Мне нужно выиграть этот бой.

— Что вы собираетесь изменить в подготовке к бою с Магомедовым в сравнении с предыдущим поединком?

— В последних двух боях у меня была травма ротаторной манжеты плеча, которая сильно влияла на мои выступления. Я не мог нормально ударить с левой, за исключением слабого джеба. Наконец мне удалось добиться прогресса и укрепить это плечо. Поэтому, когда я смогу драться с двумя боеспособными руками, это многое изменит.

— Вам когда-нибудь приходилось дважды подряд драться в главном событии вечера? Есть ли разница между этим случаем и обычными боями?

— Этот вопрос меня немного запутал, но в целом бой — это бой, независимо от того, какой ты по порядку в карде, ты никогда не знаешь, когда именно ты будешь драться. Предыдущие бои могут быть очень быстрыми, или тебе придется пройти всю дистанцию, к чему ты также должен быть готов. Легко не бывает никогда, но я чувствую, что мой опыт даёт мне преимущество в таких вещах.

— Что вам известно о будущем сопернике? Смотрели ли его бои? Какие сильные и слабые стороны вы отметили у Магомедова?

— Руслан меня очень впечатлил. Я смотрел несколько его последних боёв, где он очень здорово сочетает удары руками и ногами. У него отличный баланс, и впереди его ждёт очень многообещающая карьера.

— Ваш соперник — горячий молодой проспект. Чем вы можете его удивить?

— Я думаю, он будет удивлён тому, как много удовольствия получаю я от боя. Для меня это кайф. Я не боюсь пропустить удар. Мне бы хотелось показать болельщикам хорошее шоу. Я никогда не проигрывал досрочно и даже не бывал в нокдаунах. Думаю, это потрясёт его на протяжении боя.

Я думаю, он будет удивлён тому, как много удовольствия получаю я от боя. Для меня это кайф. Я не боюсь пропустить удар. Мне бы хотелось показать болельщикам хорошее шоу. Я никогда не проигрывал досрочно и даже не бывал в нокдаунах. Думаю, это потрясёт его на протяжении боя.

— Если вы победите, вы продолжите выступления в России? Был бы интересен вам реванш с Орловским?

— Мне бы хотелось взять реванш у Андрея. Мне кажется, мы провели очень захватывающий бой для болельщиков и оба остались здоровы.

— Откуда у вас прозвище «300»?

— Мой бывший тренер дал мне его, когда я впервые начал драться. Он сказал, что я выглядел и тренировался, как спартанский воин. «300 спартанцев» — был его любимый фильм в то время. Поэтому прозвище пришло оттуда.

— Назовите вашу версию лучших бойцов ММА вне зависимости от веса?

— Мне нравится смотреть на великих ударников — это Жуниор дус Сантус, Андерсон Силва, Крокоп и Вандерлей Силва.