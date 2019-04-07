Пощёчина разозлила Лобова. Друг Конора устроил кровавое шоу на голых кулаках

Fight Nights 92

Главный бой: Али Багаутинов (19—6—0) — Вартан Асатрян (21—9—0), бой в наилегчайшем весе

Где: ВТБ Арена «Динамо», Москва

Когда: 6 апреля

Казалось, потеряв вариант с финансово выгодным реваншем Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева (первый недавно покинул компанию Камила Гаджиева и 27 апреля дебютирует в ACA), Fight Nights лишился последнего реально интересного зрителю противостояния. Владимир и Магомед очень долго ссорились за пределами клетки, толкались на медиамероприятиях и закатили действительно зрелищный бой в конце прошлого года. Второй такой склоки у промоушена просто не было.

Война закончилась ничьей. Минеев и Исмаилов наконец подрались Поединок получился огненным!

Заменить полюбившиеся аудитории FNG разборки Минеева и Исмаилова вверили экс-претенденту на пояс UFC Али Багаутинову и Вартану Асатряну. Парней сводили в клетке, где они взаправду ссорились, толкались, обменивались оскорблениями. Приглашали на популярные YouTube-шоу, где общение между Али и Вартаном, казалось, выходило более спокойным. Ну и, конечно, не обходилось без взаимных издёвок в соцсетях — в ММА сегодня без этого никак.

92-й турнир компании организаторы собрали, можно сказать, вокруг боя Багаутинов — Асатрян, добавив соглавным событием вечера чемпионскую схватку полусредневесов Максима Буторина и Дмитрия Бикрёва. Стоит сразу сказать: оба пятираундовых поединка, завершавшие очередное шоу FNG, получились отличными. Буторин и Бикрёв совместным выступлением, вполне возможно, заслужили премию за лучший бой года в российских ММА.

Небольшим фаворитом считался Максим, однако по истечении пяти мощных раундов победу присудили Дмитрию, что вызвало бурную реакцию трибун. Их своим выступлением (уже с микрофоном после боя) успокаивал сам победитель:

«Ребят, давайте уважать друг друга. Я сейчас пойду смотреть противостояние Али с Вартаном, а потом выйду в фойе, к людям. Готов сфотографироваться со всеми желающими. Подходите».

Думается, увиденное в поединке Багаутинова и Асатряна устроило Бикрёва. Возможно, главный бой вечера уступил соглавному по зрелищности, но по нерву был на уровне. Атлеты с уважением отнеслись к навыкам друг друга и бросаться в бездумные атаки не собирались. Первый удачный эпизод (перевод в партер) был за Багаутиновым. Он же, как показалось, забрал и стартовую пятиминутку.

Следующие раунды прошли в равной борьбе, однако небольшое преимущество в большинстве ключевых моментов оставалось за более опытным Али. Ему в итогу судьи и отдали победу, и это решение вывело Асатряна из себя. Вартан выхватил микрофон из рук сотрудника FNG и прокричал: «Судьи — шкуры!». Результат поединка после такого, конечно, не изменят, но парень хотя бы выпустил оставшийся пар. Пусть и не самым джентльменским способом. И всё же Асатряна можно поздравить с отличным выступлением: пять равных раундов против атлета уровня Багаутинова — сильный результат для 25-летнего бойца.

Bare Knuckle FC 5: Lobov vs. Knight

Артём Лобов — Джейсон Найт

Где: Mississippi Coast Coliseum, Билокси, штат Миссисипи, США

Когда: 6 апреля (7 апреля мск) Главный бой:Где: Mississippi Coast Coliseum, Билокси, штат Миссисипи, СШАКогда: 6 апреля (7 апреля мск)

Для тех, кто горевал после ухода Артёма Лобова из UFC, новость о его переходе в другую организацию (и дисциплину) стала приятным сюрпризом. Bare Knuckle Fighting Championship — компания, устраивающая кулачные поединки без перчаток. По задумке авторов этой смелой инициативы, бои на голых кулаках (на самом деле, руки бойцов тейпируются — от запястья до основания пальцев таким образом, чтобы ударная поверхность кулака оставалась открытой) должны со временем вытеснить смешанные единоборства, как более приближенная к реальной драке дисциплина.

Примерно по такой же схеме ММА в своё время «убирали» во всех возможных рейтингах бокс и кикбоксинг. Однако если вы посмотрите шоу Bare Knuckle FC, то поймёте, что спорта там (ещё) меньше, чем в смешанных боевых искусствах. Не называя результата главного поединка пятого турнира компании, покажем вам фото его героев после выступления.

И о самом поединке. Лобов и Найт ещё в UFC славились любовью устраивать зарубы в октагоне. На новом месте работы каждого из них, по их собственным заверениям, привлекло отсутствие борьбы и клинчей у сетки. Раунд в кулачных боях длится две минуты, что обусловлено почти всегда запредельным темпом схватки. Рубаки стараются максимально быстро и жёстко потрясти оппонента, потому тут не до стратегии и разведки.

Именно так и начали свою встречу Лобов и Найт. Первые три раунда остались за ирландцем с российскими корнями: друг Конора Макгрегора явно успел потренировать бокс со звёздным спарринг-партнёром и поначалу довольно уверенно уклонялся и перекрывался от атак соперника, отвечая тому навстречу. И это всё несмотря на абсолютно дикий темп. Джейсону тоже удавалось попадать, в начале стартовой двухминутки Лобову даже отсчитали нокдаун, пусть и спорный. Однако Найт три первых раунда напропускал гораздо больше и на полу оказывался чаще соперника. На лице американца довольно скоро образовалось несколько глубоких сечек, а в какой-то момент он и вовсе выплюнул зуб…

Тем удивительнее было видеть, как ближе к концу Найт стал перехватывать преимущество. Бойцы провели на ринге все отведённые пять раундов, и незадолго до финального гонга Джейсон был близок к досрочной победе. Но Лобов выдержал. В итоге именно Артёму досталась сложнейшая победа в дебютном поединке под баннером Bare Knuckle FC. Теперь его, очевидно, ждёт схватка с Поли Малиньяджи, одним из главных врагов команды Макгрегора и, похоже, всей Ирландии.