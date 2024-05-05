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Александр Пантожа: у меня лучший в мире грэпплинг

Александр Пантожа: у меня лучший в мире грэпплинг
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Александр Пантожа (27-5) прокомментировал свою победу над австралийцем Стивом Эрцегом (12-2), заявив, что имеет лучший в мире грэпплинг, но нужно поработать над движениями головой.

«Это был очень тяжелый бой, аплодисменты Стиву. Я здесь для того, чтобы биться с лучшими в мире, и он один из них. Этот парень оказался очень жестким, большой респект ему.

У меня лучший в мире грэпплинг, но думаю, мне нужно уделить больше внимания движениям головой, потому что я слишком много пропускаю ударов.

У меня лучшая в мире команда. Огромное спасибо моим тренерам», – сказал Пантожа после боя.

Сегодня, в ночь с 4 на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа победил Стива Эрцега единогласным решением судей в главном бою вечера UFC 301 и сохранил свой чемпионский титул.

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