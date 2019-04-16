Скандальный боец Дацик избил блогера, но его лишили победы. Что случилось?

15 апреля в одном из спортивных залов Москвы прошёл, вероятно, самый странный бой по правилам ММА за долгое время. 160-килограммовый бывший заключённый питерских «Крестов» Вячеслав Дацик подрался с 75-килограммовым блогером Артёмом Тарасовым, выкатывающим на свои ресурсы контент, чаще всего связанный с боями.

Дацик меньше двух месяцев на свободе, но за это время успел стать одним из популярнейших персонажей рунета. В своё время Вячеслав довольно ярко начал карьеру бойца ММА, одолев в дебюте будущего чемпиона UFC в тяжёлом веса Андрея Орловского нокаутом. Тот успех так и остался главным достижением Дацика в спорте.

Дальнейшие «достижения» эпатажного атлета к смешанным единоборствам никакого отношения уже не имели. Несколько арестов, содержание в психиатрической клинике и непрекращающаяся череда скандалов — вот на что некогда перспективный спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан променял титулы в спорте.

Его соперник Артём Тарасов также имеет опыт выступлений в ММА по профессионалам. До поединка с Дациком Тарасов пять раз выступил в смешанных единоборствах и во всех пяти случаях одержал победу. Правда, соперниками были либо дебютанты, либо бойцы с отрицательным рекордом — то есть в их послужном списке поражений было (значительно) больше, чем побед.

Организаторами встречи выступили два видных YouTube-канала. Первый — «Дневник Хача», ставший известным благодаря блогеру Амирану Сардарову. Второй — «True Gym», именно его представители взялись за раскрутку Дацика после его выхода из мест лишения свободы, и, кажется, ставка ребят сыграла.

Поначалу поединок шёл полностью под диктовку Дацика: гигант шёл вперёд и выбрасывал чуть более быстрые удары, чем можно было от него ожидать. Тарасов явно не рассчитывал, что руки 160-килограммового оппонента будут двигаться с такой скоростью, хотя и мог предположить, что тот постарается использовать преимущество в мощи — особенно в позиции на земле.

Один из первых ударов в цель во всём поединке отправил блогера в нокдаун. Он быстро восстановился, но встать до того, как на нём окажется тучный оппонент, не успел. Дацик накидывал серии ударов в партере из доминирующей позиции, но Тарасов выдержал их и продолжил упираться. Так и прошёл первый раунд.

Во втором Дацик начал уставать, но всё ещё владел преимуществом и снова сумел перевести бой на землю, где у Тарасова и не могло быть особых шансов. Хотя Артём, судя по нескольким попыткам, собирался исполнить рычаг локтя из позиции снизу, как это в своё время сделал великий Емельяненко. Ну, помните, когда Фёдор победил того трёхкилометрового корейца?

Третий раунд должен был стать самым удачным для блогера. Именно в нём Дацик должен был лишиться оставшихся сил и «напропускать» на поражение, если следовать логике тактики мелкого бойца. Тарасов и правда добился успеха в решающей трёхминутке, только ради этого ему даже особо и не нужно было бить (хотя на первой минуте он пытался это делать — и даже попадал). Когда Дацик совсем устал (и будто даже заскучал), он вдруг начал нарушать правила. Сперва он нанёс лежачему на спине Тарасову удар коленом в живот. Всё бы ничего, но Артём был не готов принимать на себя атаки, поскольку в этот момент бой был приостановлен судьей, а сигнала о его возобновлении ещё не последовало. Тарасов долго приходил в себя после этого эпизода.

Дальше, когда соперники встали на ноги, Дацик позволил себе нанести удар коленом ниже пояса на сближении. После этого Тарасову снова понадобилась пауза. Ну а решающим моментом схватки стал ещё один эпизод с проигнорированной командой от рефери со стороны Дацика. Вячеслав рухнул всем весом на лежачего Тарасова (который, судя по виду, уже сильно мечтал оказаться где-нибудь в другом месте) до того, как судья в ринге разрешил бойцам снова драться.

«Вы всё видели. Он сдох. А судьи придумали х… (фигню). Заряженные на тотализаторе. Я же говорил, опять у этих судей никак бить нельзя. А я ничего не нарушал. Судьи — б… и п… (нечестные и нетрадиционной ориентации)», — прокомментировал Дацик своё поражение YouTube-каналу Алексея Сафонова.

Остаётся надеяться, что следующий бой Вячеслава — предположительно с Александром Емельяненко — пройдёт в честной борьбе и при беспристрастном судействе. Хочется ведь уже наслаждаться настоящим и чистым спортом.

Видео боя