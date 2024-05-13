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Ислам Махачев провёл тренировку с Белалом Мухаммадом

Ислам Махачев провёл тренировку с Белалом Мухаммадом
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев провёл тренировку с известным полусредневесом Белалом Мухаммадом в рамках подготовки к бою с американцем Дастином Порье, который состоится 1 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Фото: из личного архива бойца Ислама Мамедова

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в 2015 году и в октябре 2022-го сразился за титул, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл две успешные защиты против австралийца Алекса Волкановски.

Дастину Порье 35 лет. Американец выступает в UFC с 2011 года и дважды боролся за титул. В сентябре 2019-го на UFC 242 он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а в декабре 2021-го на UFC 269 уступил Чарльзу Оливейре.

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