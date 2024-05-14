Фьюри: я прилетел в Саудовскую Аравию на частном самолёте, и меня сопровождали военные

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал об отношении к нему в Саудовской Аравии, где состоится его поединок с украинцем Александром Усиком 18 мая.

«Мне нравится Саудовская Аравия. Мне нравятся люди здесь… Все, от персонала в отеле и до руководителей государства. Невероятные люди. Они дали мне и моей семье почувствовать себя желанными гостями. Всё, о чём мы просили, было дано в 10-кратном размере. Я могу лишь отнестись к ним с большим уважением.

Я прилетел на частном самолёте от государства, а сопровождали меня военные и полицейский эскорт. В Британии я не могу получить даже сэндвич с сыром. Уважение саудовцам, они знают, как обращаться со спортсменами», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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