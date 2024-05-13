Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ», игроков «Зенита» могут наказать. Главное к вечеру
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по информации французских СМИ, подрался с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи, игроки «Зенита» могут потерять бонусы, если не выиграют ни один трофей в сезоне, а Андрей Рублёв сенсационно вылетел от Мюллера в 1/16 финала «Мастерса». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 мая.
Футбол
- Источник: Миллер пригрозил игрокам «Зенита» лишением бонусов, был разговор с Семаком
- Мбаппе устроил драку с президентом «ПСЖ» перед матчем с «Тулузой» – Le Parisien
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