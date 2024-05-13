Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новости спорта 13 мая: драка Мбаппе ПСЖ, Рублёв как сыграл теннис, Зенит бонусы футбол, ЧМ-2024 хоккей итоги, результаты

Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ», игроков «Зенита» могут наказать. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по информации французских СМИ, подрался с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи, игроки «Зенита» могут потерять бонусы, если не выиграют ни один трофей в сезоне, а Андрей Рублёв сенсационно вылетел от Мюллера в 1/16 финала «Мастерса». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 мая.

Футбол

Материалы по теме
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым
Эксклюзив
«О чём мне жалеть? Оставил бы всё как есть». Редкое интервью с Мамаевым

Хоккей

Материалы по теме
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»
Эксклюзив
«Масло, которое лили нам по ушам, снизило градус». Откровенный Никитин — о «Локомотиве»

Теннис

Материалы по теме
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира
Сенсация в Риме. Рублёв опять нервничал, матерился и уступил 109-й ракетке мира

Бокс/ММА

Материалы по теме
Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика
Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика

Баскетбол

Материалы по теме
Двуличие от судей? Гобер может получить очередной штраф, а Маррей вышел сухим из воды
Видео
Двуличие от судей? Гобер может получить очередной штраф, а Маррей вышел сухим из воды

Авто

Материалы по теме
ФИА опубликовала третье письмо в поддержку Мохаммеда бен Сулайема

Фигурное катание

Материалы по теме
Татьяна Навка раскрыла детали участия Камилы Валиевой в её шоу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android