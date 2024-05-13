Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ», игроков «Зенита» могут наказать. Главное к вечеру

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, по информации французских СМИ, подрался с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи, игроки «Зенита» могут потерять бонусы, если не выиграют ни один трофей в сезоне, а Андрей Рублёв сенсационно вылетел от Мюллера в 1/16 финала «Мастерса». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 мая.

Футбол

Источник: Миллер пригрозил игрокам «Зенита» лишением бонусов, был разговор с Семаком

Мбаппе устроил драку с президентом «ПСЖ» перед матчем с «Тулузой» – Le Parisien

В Москве состоится международный турнир с участием ЦСКА, «Динамо» и сербских клубов

Хоккей

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Владелец «Кэпиталз»: переживал, что Овечкин может стать великим игроком без Кубка Стэнли

Теннис

Андрей Рублёв потерпел поражение от Мюллера в матче 1/16 финала «Мастерса» в Риме

Эрика Андреева успешно стартовала на «челленджере» в Париже

Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/4 финала парного турнира WTA-1000 в Риме

Бокс/ММА

Стало известно, сколько заработают Фьюри и Усик за бой друг с другом

Уайлдер: всем плевать на Тайсона, ведь он слишком стар для такого боя

Баскетбол

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Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент

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Фигурное катание

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