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Ковингтон заявил о готовности сразиться с Чарльзом Оливейрой

Ковингтон заявил о готовности сразиться с Чарльзом Оливейрой
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что заинтересован в поединке с бывшим чемпионом организации в лёгком дивизионе (до 70 кг) бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мне нужны исторические бои. Думаю, что поединок с Чарльзом Оливейрой мог бы стать таким. Мы сопоставимых габаритов. Что же касается навыков, то здесь он мне не ровня. Я попросту универсальнее его во всех аспектах MMA», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

В своём последнем бою на турнире UFC 296 в декабре Ковингтон уступил единогласным решением действующему чемпиону в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Оливейра в апреле на UFC 300 проиграл раздельным решением россиянину Арману Царукяну.

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