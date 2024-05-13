Усик: почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? У него биполярное расстройство

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал последние высказывания обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри, переставшего публично оскорблять его.

«Почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? Я считаю, что у Тайсона биполярное расстройство. Немного… Одну неделю он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес, бла-бла-бла… А на следующей — я хороший боксёр, и много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом, мой фокус — на поединке», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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Главные победы Тайсона Фьюри в боксе: