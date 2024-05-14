«Дисциплина — прежде всего». Усик рассказал, как подходит к воспитанию детей

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о воспитании своих детей.

«Я добрый отец. Но у нас есть дисциплина. У меня две дочери и два сына. С сыновьями я строг: «Вы должны сделать это, сделать то…» Мой отец говорил мне, что дисциплина — прежде всего.

Дочери — это мои цветы. Я даю им всё, что они хотят. Но если я увижу, что моя дочь ведёт себя плохо, то скажу: «Послушай, это плохо, ты девочка, у тебя должно быть хорошее поведение».

Катерина, как говорят, мой чувак. Я люблю свою жену. Она жёсткая (смеётся). Если дети ведут себя плохо, Катерина берёт ремень. Я говорю: «Если ты хочешь бить по заднице, возьми мой Louis Vuitton». Потому что это статус (смеётся). Шучу. Я никогда не бил детей. Потому что если вы бьёте ребёнка, это означает, что вы не хотите с ним разговаривать», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

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