Фьюри эмоционально отреагировал на последствия драки своего отца с командой Усика

Стали известны первые слова чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри после драки его отца с командой украинца Александра Усика.

«Что случилось с твоей головой, ты, глупый дурак? Как ты так порезался?» — приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, Фьюри накричал на команду Усика, скандировавшую ему имя своего бойца, а затем ударил головой одного из членов, после чего стороны пришлось разнимать во избежание драки. При этом отец Фьюри получил небольшое рассечение на лбу.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик в августе одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика