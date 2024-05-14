Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри эмоционально отреагировал на последствия драки своего отца с командой Усика

Фьюри эмоционально отреагировал на последствия драки своего отца с командой Усика
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны первые слова чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри после драки его отца с командой украинца Александра Усика.

«Что случилось с твоей головой, ты, глупый дурак? Как ты так порезался?» — приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, Фьюри накричал на команду Усика, скандировавшую ему имя своего бойца, а затем ударил головой одного из членов, после чего стороны пришлось разнимать во избежание драки. При этом отец Фьюри получил небольшое рассечение на лбу.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Усик в августе одержал досрочную победу над британцем Даниэлем Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Материалы по теме
Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика
Убегал от россиянина и не приходил на реванш. Все поражения Александра Усика

Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android