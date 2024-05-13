Усик отреагировал на потасовку отца Фьюри с его командой

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик прокомментировал потасовку Джона Фьюри, отца британца Тайсона Фьюри, с его командой перед их поединком.
Напомним, Фьюри-старший накричал на представителей Усика, а затем ударил головой одного из них, после чего стороны пришлось разнимать.
«Послушайте, для меня это не имеет значения. Я сосредоточен только на поединке. Плохое поведение команды Фьюри, его отца. Это проблема только команды Фьюри», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Отец Фьюри устроил потасовку с командой Усика: