Виталий Сланов: Усик и Фьюри — высококлассные, но не зрелищные боксёры

Российский тренер Виталий Сланов считает, что предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) не получится зрелищным.

«Я бы не сказал, что что-то такое там будет. Чисто по титулам, да. Но я не ожидаю, что это будет что-то сродни поединкам Холифилда и Боу. Усик и Фьюри – высококлассные боксёры. Но они же не зрелищные. Будет прагматичная работа.

Тайсон Фьюри иногда показывает зрелище: падает, встаёт, роняет, падает, встаёт. Такой бой был с Каннингемом, с Уайлдером был такой же бой. По ходу этих поединков была интрига. Здесь я такого не жду. Дай бог, чтобы мы ошиблись», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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