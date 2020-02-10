Мастер джиу-джитсу из Дагестана, звезда ушу из Китая и боец из Кабо-Верде весом в 120 кг

Продолжаем знакомить вас с главными талантами UFC, которые пока не вышли на первые роли в компании, но обязательно покажут себя в 2020 году.

Друг Хабиба, Сын Аскрена и Танк. Яркие таланты UFC, которые выйдут из тени в 2020 году Сейчас эти парни выступают в предварительных боях, но скоро выйдут на первый план, поэтому следить за ними уже пора. Часть первая.

Полусредний вес

Мигель Баеза

Карамельный Гром Мигель Баеза в своём первом поединке в UFC подкосил оппонента тяжёлым лоу-киком под колено и забил локтями в гранд-энд-паунде. НА UFC on ESPN 8, который пройдёт 28 марта, непобеждённого проспекта кидают под ветерана Мэтта Брауна, который тоже славится своими острыми и мощными локтями и в возрасте 39 лет идёт на серии из двух досрочных побед.

Шон Брэйди

Большое будущее пророчат Шону Брэйди — 27-летнему чёрному поясу в бразильском джиу-джитсу. Тренируется в зале легендарной семьи Грейси и был чемпионом Cage Fury MMA, промоушена, в котором в своё время выступали Энтони Смит, Джим Миллер, Пол Фелдер, Алджамэйн Стерлинг и Джимми Ривера.

Брэйди проведёт свой ближайший бой 29 февраля, и в нём российская аудитория будет болеть против американца. Интересному полусредневесу из США предстоит побиться с Австрийским Вандербоем Исмаилом Наурдиевым, молодым, голодным до побед, обретающим уверенность средневесом.

Средний вес

Пунахеле Сориано

За этим парнем наблюдают самые опасные бойцы среднего дивизиона. Статистика Пунахеле Сориано говорит сама за себя: из семи профессиональных боёв шесть он завершил в первом раунде. Можно представить, насколько не повезло поляку Оскару Пиехоте, поприветствовавшему Сориано в октагоне. Взрывной гаваец чудовищной левой отправил Оскара в нокаут и выдал яркий дебют в лучшем американском промоушене.

Ли Джинглианг

Мастера ушу-саньда всегда ценятся в UFC, а особенно когда это — выходцы из Китая. Ли Джинглианг идёт на серии из трёх побед, а видео с ним в официальном аккаунте UFC в Instagram пользуются невероятной популярностью. Он уже 12 раз выходил в октагон промоушена и побеждал немало крепких бойцов в эффектном стиле. При этом Джинглианг ни разу в карьере не проигрывал нокаутом. На UFC 248 ему предстоит выступить против Нила Магни, который рвётся в снова топ-15 рейтинга дивизиона.

Полутяжёлый вес

Шамиль Гамзатов

Перспективный полутяжеловес Шамиль Гамзатов за карьеру успел проверить свои силы и в PFL, и в WSOF и в ACB. Несмотря на серьёзную оппозицию, ещё никому не удавалось одолеть этого дагестанского бойца. Из его 14 побед пять были добыты нокаутом (техническим либо прямым) и столько же — приёмами. Стоит отметить, что у Гамзатова имеется коричневый пояс по бразильскому джи-джитсу, что для бойцов из республики Дагестан не такое частое достижение.

Алекса Камур

Американец сербского происхождения Алекса Камур за свои шесть профессиональных боёв успел навести шороху в организации. В шоу «Dana White’s Contender Series» (шоу, на котором президент UFC Дэна Уайт ищет талантливых бойцов для своей организации) уже во втором раунде своего боя зубодробительным «летящим коленом» выключил свет противнику. А в дебютном поединке в UFC на 246-м турнире он впервые одержал победу решением судей — над крепким Джастином Ледетом.

Тяжёлый вес

Йорган Де Кастро

Всё на том же шоу Contender Series для UFC был найден боец из крохотного островного государства Кабо-Верде Йорган Де Кастро. На программе Уайта 120-килограммовый громила разбил соперника лоу-киками и буквально выбил себе контракт с элитной лигой. Думается, в промоушене номер один не пожалели о подписании договора с Де Кастро. Уже в дебюте, на UFC 243 5 октября 2019 года Йорган показал себя во всей красе, отправив в нокаут Джастина Тафа в самом начале третьей минуты боя Впереди у Де Кастро поединок со скандальным Грегорм Харди — 28 марта на UFC on ESPN 8.