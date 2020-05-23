Бои в перчатках под напряжением 3 млн вольт. Как такое возможно?

Если вы смотрели культовый фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», то на зубок помните главное правило: «Никто не должен знать о бойцовском клубе». Буквально то же самое можно сказать и о детище некоего Майкла Александра. Этот предприимчивый господин изобрёл невероятно странный вид единоборств. Пожалуй, его можно назвать одним из самых безумных изобретений, предназначенных для того, чтобы сознательно наносить друг другу урон.

Мистер Александр назвал своё изобретение Shockfights. В ринге дерутся двое, бойцам доступны все приёмы, которые применяются в ММА: удары ногами, руками, клинч и работа в партере. По сути, всё то, к чему привыкли атлеты и болельщики смешанных единоборств. За исключением одной маленькой, но в корне меняющей ситуацию подробности. В перчатки бойцов встроены… электрошокеры!

Шокеры системы тазер, у которых заблокирована системы выброса электродов. При контакте с телом соперника, последний получает разряд в 3 000 000 вольт. И главная задача – забить соперника током до изнеможения. Если это звучит слишком невероятно, чтобы быть правдой, вы можете убедиться в реальности происходящего, посмотрев данное видео:

Если вы включили это видео без звука, то в какой-то момент можете начать зевать. Ведь выгядит всё это как заурядный, местами даже унылый бой ММА. Парни просто лениво теребят друг друга, иногда выбрасывая удары, когда им становится слишком стыдно за своё бездействие. Но затем вы включаете звук и начинаете слышать эти характерные щелчки электрических разрядов в моменты контакта руки с телом соперника.

Майкл Александр описывает спорт как высшее искусство экстремальных боев: “Бокс сменился борьбой, борьба сменилась ММА, ну а следующим шагом в экстремальных единоборствах будет столкнуть в ринге настоящих воинов, заряженных тремя миллионами вольт электричества. Победитель получает все”.

Мы можем лишь предполагать, что в это всё победителю добавляется и определённая степень вреда здоровью. К тому же, эти турниры нелегальны, а значит и прав особых для спортсменов (это же спортсмены-экстремалы, а не алкоголики из соседнего бара) не предусмотрено. Вряд ли гонорары у них настолько высоки, чтобы жить только этим занятием. И нет уверенности в том, что большая часть этих самых гонораров не уходит на восстановление здоровья. И всё это хорошо укладывается в девиз лиги: «Нет судей, нет правил, просто боль!».

Пока не увидишь эти кадры, не поверишь в то, что на свете могут существовать люди, готовые на подобные самоистязания. В сети, кстати, есть масса роликов, в которых блогеры испытывают на себе электрошокеры. Этим никого особо не удивишь, но много ли найдётся желающих среди ваших знакомых выйти против тренированного бойца, который может нокаутировать одним ударом? А если этот удар будет сопровождаться разрядом тока в 3 млн вольт?

Вы когда-нибудь были настолько взбешены, что хотели применить против кого-то электрошокер? Думается, что нет. Ведь это даже в обычных условиях опасно не только для здоровья, но и для жизни. Но только не рассказывайте об этом мистеру Александру, который посчитал, что в существующих видах смешанных единоборств недостаточно драйва и острых ощущений. И всё это для изнеженных слабаков.

В заключение нужно отметить главное: турниры Shockfights, зародившиеся в США, запрещены во всех 50 штатах, да и вообще во всем цивилизованном мире. И найти какие-то совсем свежие упоминания о том, что подобные бои где-то проводятся, мы не смогли. Но вы же помните первое правило Бойцовского клуба?..