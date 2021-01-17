Хабиб готов нарушить данное им слово. И это озолотит президента UFC

15 января внимание всех любителей смешанных единоборств было приковано к Абу-Даби (ОАЭ). Здесь проходил совместный турнир по ММА лиг UAE Warriors и Eagle FC. Но далеко не события, происходящие в клетке, стали магнитом, притягивавшем сотни тысяч, если не миллионы фанатов. Звёздами всей программы были чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и президент промоушена Дана Уайт. В Абу-Даби они встретились, дабы обсудить будущее россиянина.



Орёл после победы над Гэтжи в октябре минувшего года красиво и трогательно объявил об уходе из спорта, объяснив решение обещанием, данном матери. Но Дана Уайт на протяжении двух месяцев твердил, что Хабиб в прощальный вечер был слишком эмоционален и должен будет всё обдумать в более спокойной обстановке.

Хабиб творит с UFC всё, что хочет. У него даже титул отобрать не посмели Орёл всего лишь намекнул, что может подумать о возвращении. И то, если Макгрегор будет нормально драться.

Пауза затянулась. Вместе с этим в подвешенной ситуации оказались и все бойцы в лёгком весе. Нурмагомедов не оставлял пояс вакантным, а значит, для всех других контендеров жизнь в дивизионе останавливалась. Очевидно, что дальше так продолжаться не могло. Потому стороны встретились в преддверии крупного боя в лёгком весе, в котором будут биться Конор Макгрегор и Дастин Порье.



Переговоры Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова начались около 18:30 по московскому времени, и, судя по всему, продлились более двух часов, что явно превышало лимит в 5 минут, определённый Уайтом несколькими днями ранее. После чемпион лиги и её президент снова появились в зале, но решения своего не огласили. Интрига держалась до конца вечера. Фаны питали надежды услышать хоть какой-то намёк на новости, но все стороны переговоров оказались умелыми конспираторами, тщательно скрывая результат обсуждений.



Уже 16 января Хабиб и Уайт снова начали подогревать интригу. С одной стороны, это было неким утолением информационного голода, с другой, возникало всё больше и больше вопросов. Первым о переговорах напомнил россиянин. На своей странице в «Инстаграме» он выложил забавный ролик. На видео представлены кадры фильма «Кавказская пленница», где главный «злодей» картины товарищ Саахов договаривается с дядей главной героини о её похищении и замужестве. На лицо Саахова было наложено изображение Даны Уайта, а на лицо дяди (товарища Джебраила) – Хабиба Нурмагомедова. После недолгих торгов заговорщики договорились об оплате за преступные услуги и ударили по рукам.

Видео доступно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме»

Казалось, что это видео – явный намёк от Хабиба, что он договорился с президентом UFC о возвращении. Через пару часов после появления этого ролика выступил и сам Дана Уайт, чьё видео было куда более серьёзным. Президент UFC анонсировал своё интервью на канале ABC на 23:00 по московскому времени, рассказав, что в его ходе расскажет об итогах переговоров с Хабибом Нурмагомедовым и то, как они повлияют на грядущую встречу Конора Макгрегора и Дастина Порье. Наступило ещё несколько часов томительного ожидания. И вот, наконец, время пришло.



Объявление было достаточно неожиданным. Дана Уайт рассказал, что Нурмагомедов готов вернуться в бои, но только при одном условии — если участники грядущего номерного турнира Конор Макгрегор и Дастин Порье покажут в октагоне что-то действительно выдающееся.



«Хабиб мне сказал, что будет смотреть UFC 257. Он сказал, что не будет затягивать время, не будет удерживать пояс. Если кто-то в поединках Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер покажет что-то впечатляющее, он вернётся и будет драться. Он также упомянул Чарльза Оливейру. Впереди у нас два боя, также у нас есть Оливейра. Если эти парни что-то покажут, Хабиб вернётся. Сейчас он лучший в мире. Ему нужно было время», – сказал Уайт.



Что же, достаточно лаконично, для более чем суток ожидания. Но суть не в этом. Произошедшее поставило нас перед двумя фактами – Нурмагомедов готов нарушить слово, а де-факто уже это сделал, потому что в день прощания с UFC он ясно дал понять, что исключает возможность возобновления карьеры.

Дана Уайт не будет церемониться с Хабибом. Кажется, он готов проститься с дагестанцем Слова президента UFC поставили Нурмагомедова в проигрышную позицию. Дана воистину искусный переговорщик.

Второй факт – Хабиб смог показать себя классным переговорщиком. Он один из немногих бойцов UFC, если не единственный, кто де-факто получил возможность выбрать себе соперника. В словах Уайта читается, что Нурмагомедов вернётся ради боя с тем, кто его впечатлит. И это могут быть отнюдь не Конор или Порье, но даже экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. По сути, ситуация в некотором роде уникальная.

Что касается Даны Уайта, то он в очередной раз подтвердил свою гениальность. Уже тогда, осенним вечером 24 октября он предугадывал, что Хабибом руководили эмоции и тот ещё вернётся. Не прошло и трёх месяцев, как Нурмагомедов готов обсуждать возобновление карьеры, представьте, что будет ещё через некоторое время.



Сейчас Орла будут обвинять в чём угодно – попытках сорвать куш, удержать пояс или желании диктовать условия боссам лиги. Но кроме всех названых причин для возвращения, им, конечно же, по-прежнему руководит спортивный голод, желание быть во главе рейтинга Pound-for-Pound и заветные цифры 30-0. Потому почти нет сомнений, что Орёл вернётся и снова приземлится в октагоне.



В конце концов, думается он и сам прекрасно понимает, что столь яркие бойцы как Макгрегор, Порье, Хукер и Чендлер не заставят публику скучать. Что же, пожелаем удачи всем топ-участникам UFC 257, и будем ждать окончательного решения Нурмагомедова.